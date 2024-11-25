Elifnaz Köseoğlu, Avrupa Şampiyonu oldu

Türkiye’yi temsil eden Elifnaz Köseoğlu, 68 kilogram kategorisinde üstün bir performans sergileyerek tüm rakiplerini mağlup etti. Kıyasıya mücadelelere sahne olan şampiyonanın sonunda altın madalyayı kazanan Elifnaz, Avrupa Şampiyonu unvanını elde etti.

AYDIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TEBRİK MESAJI

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Elifnaz’ın başarısını kutlayarak şu açıklamayı yaptı:

“Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası’nda ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek şampiyonluk kürsüsüne çıkan sporcumuz Elifnaz Köseoğlu’nu üstün başarısından dolayı tebrik ediyoruz. Bu büyük gururu bizlere yaşattığı için kendisine ve Antrenörü Ege Gezgin’e teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.”

Saraybosna’nın ev sahipliğinde düzenlenen bu önemli organizasyonda Elifnaz Köseoğlu’nun elde ettiği şampiyonluk, Türkiye ve Aydın için büyük bir gurur kaynağı oldu.