Elifnaz Köseoğlu, Avrupa Şampiyonu oldu

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularından Elifnaz Köseoğlu, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da düzenlenen Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası’nda zirveye çıkarak büyük bir başarıya imza attı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Elifnaz Köseoğlu, Avrupa Şampiyonu oldu
Yayınlanma:

Türkiye’yi temsil eden Elifnaz Köseoğlu, 68 kilogram kategorisinde üstün bir performans sergileyerek tüm rakiplerini mağlup etti. Kıyasıya mücadelelere sahne olan şampiyonanın sonunda altın madalyayı kazanan Elifnaz, Avrupa Şampiyonu unvanını elde etti.

AYDIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TEBRİK MESAJI

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Elifnaz’ın başarısını kutlayarak şu açıklamayı yaptı:

“Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası’nda ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek şampiyonluk kürsüsüne çıkan sporcumuz Elifnaz Köseoğlu’nu üstün başarısından dolayı tebrik ediyoruz. Bu büyük gururu bizlere yaşattığı için kendisine ve Antrenörü Ege Gezgin’e teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.”

Saraybosna’nın ev sahipliğinde düzenlenen bu önemli organizasyonda Elifnaz Köseoğlu’nun elde ettiği şampiyonluk, Türkiye ve Aydın için büyük bir gurur kaynağı oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

tekvando
Günün Manşetleri
Murat Kurum'dan kreşlerle ilgili açıklama
Irak'ın kuzeyine nokta operasyon
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bütçe sunumunda Avrasya vurgusu
Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabul etti
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası
"Erdoğan'la bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum"
İstanbul'daki aile katliamında şok eden gelişme
Antalya Havalimanı'ndaki uçakta yangın
7 terörist etkisiz hale getirildi
Çok Okunanlar
AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman? AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman?
İstanbul'daki aile katliamında şok eden gelişme İstanbul'daki aile katliamında şok eden gelişme
Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Hamas'tan anlaşma açıklaması Hamas'tan anlaşma açıklaması
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası