Tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı Elina Svitolina, yarı finale çıkan ilk isim oldu

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda, tek kadınlarda Ukraynalı Elina Svitolina yarı finale çıktı.



ABD'nin New York kentinde devam eden sezonun son grand slam turnuvasında 5 numaralı seri başı Svitolina, çeyrek final müsabakasında 16 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Johanna Konta ile karşılaştı.



Mücadeleyi baştan sona üstün götüren Svitolina, bir saat 40 dakikalık mücadelenin ardından 6-4'lük setlerle rakibini 2-0 mağlup ederek yarı finale çıkan ilk isim oldu.



Svitolina yarı finalde, Serena Williams ile Qiang Wang karşılaşmasının galibi ile eşleşecek.