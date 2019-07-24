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Eljif Elmas imzayı attı

İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Napoli, Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Makedon futbolcu Eljif Elmas ile sözleşme imzaladı.

Eljif Elmas imzayı attı

İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Napoli'nin kulüp başkanı Aurelio De Laurentiis, Twitter hesabından Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Makedon futbolcu Eljif Elmas'ın imza törenine ilişkin paylaşım yaptı.

Napoli'nin 16 milyon avro bedelle Fenerbahçe'den transfer ettiği 19 yaşındaki Eljif Elmas, dün Roma'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra bugün resmen kendisini Napoli'ye bağlayan sözleşmeye imza attı.

Eljif Elmas'ın sözleşme imzaladığı ana dair bir fotoğraf paylaşan Başkan De Laurentiis, genç futbolcuya hitaben, "Napoli'ye hoş geldin Eljif" ifadelerini kullandı.

Napoli Kulübünden yapılan açıklamada, Elmas transferinin resmileştirildiği belirtilirken, sözleşmeye ilişkin detay paylaşılmadı.

İtalyan haber ajansı ANSA, Elmas'ın 5 yıllık sözleşmeye imza attığını ve yıllık 1,3 milyon avro alacağını belirtti.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #italya
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