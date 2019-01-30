Arjantinli futbolcu Sala'nın düşen uçağına ait parçalar bulundu

İngiltere Prömiyer Ligi oyuncusu Emiliano Sala'nın da içinde bulunduğu ve Manş denizine düşen uçağa ait olduğu düşünülen parçalar bulundu.



Cardiff City'ye transfer olan Arjantinli futbolcu Sala'nın İngiltere'ye özel uçakla uçtuğu sırada uçağı düşmüştü. 28 yaşındaki sporcu geçtiğimiz haftadan beri aranıyor.



İngiliz Hava Kazaları Araştırma Birimi (AAIB), uçağa ait olduğu düşünülen iki koltuğun parçalarının tespit edildiğini açıkladı.



Parçalar, Fransa'nın kuzeyindeki Surtainville kenti sahilinde bulundu.



Euronews'in haberine göre, AAIB tarafından yapılan açıklamada, "İlk incelememelerde, bu koltuk parçalarının kaybolan uçağa ait olduğunu tespit ettik." denildi.



ulusal.com.tr