Emre Belözoğlu Fenerbahçe için gün sayıyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ile sözleşmesi sona eren Emre Belözoğlu, Fenerbahçe forması giymek için gün sayıyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ile sözleşmesi sona eren Emre Belözoğlu, Fenerbahçe forması giymek için gün sayıyor.



Deneyimli futbolcunun sarı-lacivertli kulübe transferinin, kısa bir süre içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.



Tatile çıkan Emre Belözoğlu, 1 Temmuz Pazartesi günü İstanbul'a dönecek ve sağlık kontrolünden geçecek.



Emre, sağlık kontrolünün ardından sarı-lacivertli takımın temmuz ayının ilk haftasında İstanbul'da başlayacak kampına katılacak.