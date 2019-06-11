Belçikalı Corentin Siamang adlı bir şahıs Emre Belözoğlu'na fırça uzatan kişinin kendisi olduğunu iddia etti. Facebook sayfasında bir paylaşımda bulunan şahıs, bütün olayı detaylı bir şekilde anlattı

A Milli Futbol Takımı kaptanı Emre Belözoğlu’na mikrofon yerine tuvalet fırçası tutan İzlandalının kim olduğu belli oldu.



“Corentin Siamang” isimli 26 yaşındaki Belçikalı şahıs, gezmek ve koşmak için gittiği İzlanda’dan ülkesine dönerken Milli Takım’la karşılaştığını ve o hareketi yaptığını iddia etti. Facebook sayfasından olayın detaylarını anlatan Siamang, elinde tuttuğu şeyin bulaşık fırçası olduğunu ifade ederken tamamen mizah amacıyla olayı gerçekleştirdiğini, gazeteci taklidi yaptığını ve hakaret amacı taşımadığını ifade etti.



İşte olayın baş aktörü olduğunu iddia eden Corentin Siamang’ın bir süre sonra sayfasından sildiği o paylaşım:



"Arkadaşlar İzlanda’da başıma çılgın bir şey geldi. Belçika’ya olan uçağımı beklerken, Türkiye Milli Takımı’nın havaalanına geleceğini kazara duydum.



Aniden çantamdaki bulaşık fırçasıyla gazeteci taklidi yapmak aklıma geldi. Milli takım kaptanı ile röportaj yapmak için güvenlik tarafından fark edilmemeyi başardım.



Gazeteciler ise ne yazık ki beni kaptanlarına tuvalet fırçası ile soru sorduğumu düşündü. Skandal bir anda bütün Türk kanallarında ve Türk medyasındaydı!



Hatta olay daha ileri gitti ve Dışişleri Bakanı tweet bile attı. Bu çılgınlık sona ermedi ve taraftarlar “kaptanlarına tuvalet fırçası uzatmamı” kabul edilemez ve utançverici buldu ve sosyal medyada beni aramaya koyuldu.



Şansıma bir milyon takipçili bir sayfa bir İzlandalı’yı günah keçisi olarak belirledi.



Adamcağızın hesabına binlerce nefret mesajı gönderildi.



Ayrıca üç saat beklemelerinin benimle bir alakası yok!



Yani gençler sakin olalım, tuttuğum bir tuvalet fırçası değil, (temiz) bir bulaşık fırçası, bu mizahtır, ona hakaret etmedim, bir insana bulaşık fırçası ile yaklaşmamı yasaklayan bir kanun da yok, ona basitçe 'Fransa karşısındaki büyük maçtan sonra nasıl hissediyorsunuz' diye sordum.



Son olarak bulaşık fırçası mikrofon olarak kullanmak için tuvalet fırçasından daha uygun!"



ulusal.com.tr



