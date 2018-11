Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, futbol kariyeriyle alakalı olarak sezon sonu oturup bir karar vereceğini belirterek, "İnşallah benim için şampiyonlukla güzel bir veda olur." dedi.

Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sakatlığı nedeniyle 7-8 maçtır takımdan ayrı kaldığını hatırlatarak, "Biraz uzun bir sakatlık oldu. Sezona da iyi bir giriş yapmıştım. Sakatlıklardan muzdarip, bununla tecrübelenmiş bir oyuncuyum. Çok şükür 10 gündür ağrısız idman yapıyorum. Milli ara da benim için iyi oldu. Takımım için her şeyimle mücadele etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.



Sakatlıklardan dönüşlerin kendisi için artık kolay olmadığını belirten Emre, "37-38'ler futbol için kolay değil. Bazen eski takım arkadaşlarımı tenis oynamaya çağırıyorum, oraya bile gelmiyorlar. Ben halen çok şükür oynamaya çalışıyorum. Sakatlıklarım devam etmezse sezon sonu oturup bir karar vereceğim ama büyük ihtimalle bu sene inşallah benim için şampiyonlukla güzel bir veda olur." şeklinde konuştu.



"Hayatın gerçekleri, benim de hedeflerim var"



Belözoğlu, aktif futbol kariyerinden sonrası hakkında ise şu sözleri kullandı:

"Hayatın gerçekleri, benim de hedeflerim var. Bir şeyin zamanı gelmeden konuşmayı seven birisi değilim. Sezon sonunda mukavelem bitiyor. Kulüple, hocayla konuşup ne yapacağıma karar vereceğiz. Çünkü burada sadece bir futbolcu ilişkim yok. Hayatımın her döneminde bazı şeyler paylaştığım ve sözlerine değer verdiğim insanlar var. Teknik direktörlükle alakalı UEFA A Lisansı'nı aldım. Futbolu bıraksam, pro lisanslı bir teknik direktörün yanında yardımcı hoca olarak çalışabilirim ama açıkçası futboldan sonra teknik direktörlük mü, başka bir şey mi yapacağım, bununla ilgili bir karar vermedim. Sezon sonu geldiğinde futbol bitecek mi, devam mı edecek, teknik adam mı olacağım... Sportif direktörlük sertifikamı da almıştım. Sportif direktörlük ya da teknik direktörlük olarak kafamda bazı şeyler var ama açıkçası tam olarak oturtmadım."



Emresiz Medipol Başakşehir'in durumunun da gayet iyi olduğunu aktaran deneyimli futbolcu, "Takımımızda yıllardır oturmuş bir sistem var. Birbirine yakın 24-25 oyuncuya sahibiz ve sistemi oynamayı ezberlemiş bir oyuncu grubu var. Kim oynarsa oynasın çok fark etmiyor. Tabii ki belirli kalitedeki oyuncuların oynaması mutlaka skora etki edecektir ama şu an bakarsak ligde en yakın rakibimizden 4 puan öndeyiz ve devre arası için daha 5 maç var. Takımın durumunu çok iyi buluyorum. Bizlerin de vereceği destekle çok çok daha iyi olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



"Beşiktaş ve Galatasaray şampiyonluktaki en büyük rakiplerimiz"



Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'in bu sezonki şampiyonluk şansı hakkında şunları kaydetti:

"Ligin gerçeklerini bilen, 3-4 senedir bunu uygulamaya çalışan ve diğer takımlara göre çok daha hazır bir takımız. Bizimle oynanan maçlarda bunu net bir şekilde izleyenler anlıyorlardır. Abdullah hoca ve ekibinin oluşturduğu sistem bize uzun zamandır bu başarıyı getiriyor. Kupa kazanamadık ama bu sene skoru yakaladığımızda çok daha doğru oynuyoruz. Bu sene şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri biziz. Geçmişte bunun karşılığını kupa olarak alamamıştık ama bu sene sonunda inşallah bunu kupayla taçlandırırsak bizden mutlusu olmaz."



Şampiyonluk yarışındaki rakipleriyle ilgili olarak da Emre, "Beşiktaş ve Galatasaray şampiyonluktaki en büyük rakiplerimiz gibi gözüküyor. Kasımpaşa, Yeni Malatya ve Antalya'nın çıkışları var. Ankaragücü gelmeye çalışıyor. 3-4 farklı takım da Avrupa yarışının içinde olacakmış gibi bir his bende oluştu. Fenerbahçe biraz fazla geride kaldı gibi gözüküyor. Ligde şampiyon olmak istiyorsanız maksimum 6-7 mağlubiyetle sezonu bitirmeniz gerekiyor. Fenerbahçe'nin 5 mağlubiyeti var. Liderle aranızda 14 puan fark varken bunu çevirmek kolay değil." yorumunda bulundu.



Fenerbahçe iddialarına yanıt



Emre Belözoğlu, Abdullah Avcı ile sezon sonunda Fenerbahçe'de göreve başlayacağı iddiaları hakkında ise şunları söyledi:

"Benim bilgim dahilinde olan şeyler değil. Şu an Medipol Başakşehir ailesi içerisinde, hocamız ve bizler bu takımın başarısı için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Sezon sonunda ne olur ne biter onu bilemeyiz. Fenerbahçe benim yıllarımı geçirdiğim, hem çok güzel hem de sıkıntılı şeyler yaşadığım gönlümdeki camia. Ama şu anda burada bu takımın başarısı için çalışıyorum ve bunun dışında başka bir şey düşünmüyorum. Söylemiş olduğunuz konuyla alakalı bana ulaşmış bir şey ya da birisiyle görüşmüşlüğüm de yok. Mutlaka bunlar olacaktır, spekülasyon yapılacaktır. Önemli olan takımımıza konsantrasyon sağlamamız."



Fenerbahçe'nin bu sezonki durumunu da değerlendiren 38 yaşındaki futbolcu, "Tabii ki dışarıdan baktığımızda Fenerbahçe kadro yapılanması olarak her sene yenilenerek yoluna devam etmek istedi. Ülkemiz futbolunun da bazı gerçekleri var. Dışarıdan ligimiz kolay gözüküyor ama ben Türkiye liginin çok zorlu olduğunu düşünüyorum. Kadro değişimleri yapıldığında, kadro mühendisliğinin çok önemli olduğuna inanıyorum. Fenerbahçe bence bununla alakalı bir sıkıntı yaşadı. Sezona kötü girdi. Geçen sene de sezona kötü girmişti ama Fenerbahçe her zaman Fenerbahçe'dir. Bu ligin yine en önemli favorilerinden birisidir. Şu an bulunduğu durumdan mutlaka çıkacaktır. Çünkü, bu güce sahip çok önemli bir camiadan bahsediyoruz." açıklamasını yaptı.



"Volkan'ın camiaya ve kulübe nasıl sahip çıktığını iyi biliyorum"



Emre, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan eski takım arkadaşı Volkan Demirel'le ilgili olarak da şu yorumda bulundu:

"Volkan benim her zaman arkadaşımdır, kardeşimdir. Volkan'la Fenerbahçe'nin en zor zamanlarında beraber kader birlikteliği yaptık. O dönemde Volkan'ın da camiaya ve kulübe nasıl sahip çıktığını iyi biliyorum. Ama sonuçta kulübün, yönetimin ve yöneticilerinin almış olduğu bir karar var. İçinde olmadığım için bir şey söylemem doğru olmaz. Şu an Medipol Başakşehir'in oyuncusuyum ama Volkan her zaman benim arkadaşımdır. Dediğim gibi Fenerbahçe'nin o sıkıntılı sürecinde, 3 Temmuz sürecinde Volkan'ın ne kadar samimi bir şekilde camia için mücadele ettiğini iyi biliyorum."