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Emre Can attı, Liverpool kazandı

- Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, takımı Liverpool'un Huddersfield Town'u 3-0 yendiği maçın ilk golünü kaydetti

Emre Can attı, Liverpool kazandı

ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig'de Liverpool forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, takımının Huddersfield Town'u 3-0 yendiği karşılaşmada gol attı.

Huddersfield Town, İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Liverpool'u ağırladı. Liverpool, Emre Can'ın 26, Firmino 45+1 ve Salah'ın (penaltı) 78. dakikadaki golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Ligin son sırasındaki Swansea City, konuk ettiği Arsenal'i, Clucas (2) ve Jordan Ayew'in golleriyle 3-1 mağlup etti. Teknik direktörlüğünü, bir dönem Beşiktaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u (Medipol Başakşehir) çalıştıran Carlos Carvalhal'ın yaptığı Swansea City, geçen hafta aldığı Liverpool galibiyetinden sonra Arsenal'i de yendi.

West Ham United-Crystal Palace mücadelesi ise 1-1 sonuçlandı.

Puan tablosunun 4. basamağındaki Liverpool, paunını 50'ye çıkarırken, Arsenal 42 puanda kaldı.

Etiketler; #futbol #Huddersfield Town #İngiltere Premier Lig #liverpool
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