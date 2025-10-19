En değerli Türk futbolcular açıklandı: Zirvede 20 yaşındaki süper yetenek var!
Türk futbolunda yeni bir dönem başladı! Avrupa devlerinin radarındaki Kenan Yıldız, piyasa değerini 75 milyon euroya çıkararak tarihi bir rekora imza attı. Arda Güler, Cenk Uzun ve Barış Alper Yılmaz da listede... İşte “en değerli Türkler!“
Transfermarkt, Türk futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi.
Listenin zirvesinde, Serie A devi Juventus’un genç yıldızı Kenan Yıldız, 75 milyon euro piyasa değeriyle yer aldı.
Sadece 20 yaşında olmasına rağmen Avrupa’nın en dikkat çeken futbolcularından biri haline gelen Yıldız, bu rakamla Türk futbol tarihinin en yüksek piyasa değerine ulaşan isim oldu.
İşte Transfermarkt’in açıkladığı “En Değerli 10 Türk Futbolcu” listesi:
1. Kenan Yıldız – 20 yaş – 75 milyon €
2. Arda Güler – 20 yaş – 60 milyon €
3. Cenk Uzun – 19 yaş – 45 milyon €
4. Orkun Kökçü – 24 yaş – 28 milyon €
5. Barış Alper Yılmaz – 25 yaş – 25 milyon €
6. Hakan Çalhanoğlu – 31 yaş – 25 milyon €
7. Ferdi Kadıoğlu – 26 yaş – 25 milyon €
8. Kerem Aktürkoğlu – 26 yaş – 23 milyon €
9. Yunus Akgün – 25 yaş – 15 milyon €
10. Uğurcan Çakır – 29 yaş – 15 milyon €