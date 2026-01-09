En Nesyri Premier Lig yolcusu: İşte yeni takımı
Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan ve taraftarla yıldızı barışmayan Youssef En Nesyri için İngiltere'den sürpriz bir talip çıktı. Sarı-lacivertli yönetimi harekete geçiren gelişme, ada basınında geniş yankı buldu.
Jose Mourinho döneminde büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer edilen Youssef En Nesyri, sarı-lacivertli formayla beklenen performansı sergileyemedi.
Taraftarların takdirini kazanmakta zorlanan ve eleştirilerin odağı haline gelen Faslı golcünün, kış transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimali güçlendi.
AYRILIK İSTEĞİ KARŞILIKLI
Yıldız futbolcunun takımdan ayrılma isteği bilinirken, Fenerbahçe yönetiminin de yeni bir golcü arayışına girdiği öğrenildi.
Tarafların yolları ayırma konusundaki karşılıklı isteği transfer sürecini hızlandırırken, En Nesyri için İngiltere Premier Lig seçeneği masaya geldi.
Sarı-lacivertli kulübü rahatlatacak haber İngiliz basınından geldi. The Athletic'in haberine göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, Youssef En-Nesyri ile yakından ilgileniyor.
Haberde Nottingham Forest'ın transfer listesinde sadece En Nesyri'nin olmadığı, İngiliz ekibinin Strand Larsen, Artem Dovbyk ve Mehdi Taremi gibi isimleri de değerlendirdiği belirtildi.
2024 yaz transfer döneminde İspanyol ekibi Sevilla'dan kadroya katılan Faslı golcü, Fenerbahçe formasıyla toplam 77 resmi maça çıktı. En Nesyri, bu karşılaşmalarda 38 gol atarken 8 asistlik bir performans sergiledi.