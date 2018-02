TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Gürsoy, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ile yaptıkları iş birliğinde down sendromlu futbolunu Türkiye'de başlatma kararı aldıklarını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TFF'nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında engelli futboluna destek verdiğini belirtti.



TFF olarak engelli spor federasyonlarıyla futbol branşını geliştirmek, dünya standartlarının üstüne çıkarmak için iş birliği yaptıklarını dile getiren Gürsoy, "Bu aslında dünya spor literatüründe ilk kez olan bir konu. UEFA'nın bu konuda rol model olarak birçok üye ülkeye bizi göstermesi çok önemli." dedi.



Gürsoy, Türkiye'de her kesime futbol oynayabilme fırsatı sunmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonumuzun değerli başkanı Birol Aydın ile TFF arasında yaptığımız stratejik iş birliğinde artık down sendromlu futbolun da Türkiye'de başlamasının kararı alınmış oldu." ifadesini kullandı.



Alanya'da bu hafta seçmelerin yapılacağının bilgisini veren Gürsoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha sonra oluşturulacak milli takım, TFF'nin Riva'daki tesislerinde hem mart hem de nisan ayının ortasında iki kamp yaparak Avrupa Down Sendromlular Futbol Şampiyonası'na gidecek. Herkes 'Daha çok yeni.' diyebilir. 2006'da sadece 20 kişilik bir ampute futbol kadrosu vardı. Bugün 500 kişilik dünyanın en büyük ligine sahibiz. Dünyanın en başarılı ülkesi haline geldik. Dolayısıyla down sendromlu futbolunu da başlatmış olmaktan gerçekten büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz."