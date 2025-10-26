Endrick kararını verdi! Real'den ayrılıyor, Fenerbahçe taraftarının rüyası gerçek olacak mı?

Fenerbahçe'nin, Real Madrid'den kiralamak için devreye girdiği Endrick hakkında Brezilya'dan flaş bir iddia geldi. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun ilk hedeflerinden biri olan yıldız oyuncunun, sarı-lacivertlileri neden tercih etmeyeceği ortaya çıktı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, transferde ilk hedefini belirledi. Gündemdeki isim olan Real Madrid'in yıldızı, sarı-lacivertli kulübe bu transferle ilgili yanıtını verdi. UEFA Avrupa Ligi'nde alınan 1-0'lık Stuttgart galibiyetinin ardından moral kazanan Fenerbahçe, transferde rotasını Real Madrid'in Brezilyalı yıldızına çevirmişti. Genç oyuncu, transfer konusundaki kararını verdi.

Fenerbahçe’nin transfer listesine son olarak Real Madrid’in genç forveti Endrick'in de eklendiği aktarılmıştı. Brezilya’nın son yıllarda yetiştirdiği en parlak yeteneklerden biri olarak gösterilen 19 yaşındaki golcü, bu sezon Xabi Alonso yönetimindeki Real Madrid’de hiç görev alamadı.

TAKIMDAN AYRILMAKTA KARARLI

Dünya Kupası’nda oynamayı hedefleyen genç yıldızın, ocak ayında takımdan ayrılmakta kararlı olduğu ifade edildi. Real Madrid ise Endrick’i kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor, ancak oyuncuya süre garantisi verebilecek bir kulüpte forma giymeyi arzuluyor.

Endrick için en istekli kulüplerden biri olarak Marsilya öne çıkıyor. Ancak Fransız ekibinde Greenwood ve Aubameyang’ın formu ile genç golcü Vaz’ın yükselişi, Brezilyalı futbolcunun yeterli forma şansı bulamayacağı yönünde şüpheler yaratıyor.

Real Madrid’in, Endrick’e düzenli oynayabileceği bir takım aradığı ve bu doğrultuda Fenerbahçe’nin de adaylar arasında yer aldığı belirtiliyor. Ayrıca İspanya’dan Espanyol ve Almanya’dan Borussia Mönchengladbach’ın da genç forvetle ilgilendiği aktarıldı.

ENDRICK KARARINI VERDİ: FENERBAHÇE'Yİ İSTEMİYOR

Real Madrid'de istediği süreleri bulamayan ve önümüzdeki ocak ayında kiralık olarak takımdan ayrılmak isteyen Endrick'in ismi, Fenerbahçe için de geçmişti. ESPN Brezilya'nın haberine göre Endrick transferde kararını verdi. Genç oyuncunun Avrupa'nın üst düzey liglerinden birinde, Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Ligi'nde olan hücum oynayan bir takımı tercih edeceği aktarılırken bu yüzden Fenerbahçe'yi tercih etmeyeceği belirtildi.

