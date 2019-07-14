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Enes Ünal'a ABD'den vize engeli

İspanya'nın Real Valladolid takımı sezon öncesi kamp için ABD'ye giderken, vize engeline takılan Enes Ünal'ın halen İspanya'da olduğu bildirildi.

Enes Ünal'a ABD'den vize engeli

Real Valladolid, sezon öncesi kamp yeri olarak seçtiği ABD'nin Kaliforniya eyaletine 12 Temmuz Cuma günü giderken, son ana kadar yapılan girişimlere rağmen vizesi yetişmeyen Enes Ünal, İspanya'nın başkenti Madrid'de kaldı.

Real Valladolid Kulübü, konuya ilişkin, "ABD Büyükelçiliği'nin başlangıçta onay vermesine rağmen, Enes Ünal henüz kesin vizeyi almadı. Vize alımındaki engellemelerin kalkması halinde seyahat etmeyi planlıyor. Hedef, en kısa zamanda takıma dahil olması." şeklinde yazılı açıklama yaptı.

ABD'nin Valladolid'in Ganalı futbolcusu Muhammed Salisu'ya da vize vermediği bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #İspanya
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