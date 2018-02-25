La Liga'da Villarreal, milli futbolcu Enes Ünal'ın golüyle Getafe'yi 1-0 mağlup etti.

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 25. haftasında Villarreal, evinde Getafe'yi 1-0 yendi.



Villarreal, El Madrigal Stadı'nda Getafe'yi konuk etti. Mücadelenin 3. dakikasında topla buluşan Enes Ünal, takımının ve maçın tek golünü atarak Villarreal'e galibiyeti getirdi.



Ev sahibi takımın kalecisi Sergio Asenjo da kurtardığı 2 penaltıyla galibiyetin mimarlarından oldu.



Bu skorla Villarreal puanını 41'e çıkarırken, Getafe 33 puanda kaldı.