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Enes Ünal attı Villareal kazandı

La Liga'da Villarreal, milli futbolcu Enes Ünal'ın golüyle Getafe'yi 1-0 mağlup etti.

Enes Ünal attı Villareal kazandı

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 25. haftasında Villarreal, evinde Getafe'yi 1-0 yendi.

Villarreal, El Madrigal Stadı'nda Getafe'yi konuk etti. Mücadelenin 3. dakikasında topla buluşan Enes Ünal, takımının ve maçın tek golünü atarak Villarreal'e galibiyeti getirdi.

Ev sahibi takımın kalecisi Sergio Asenjo da kurtardığı 2 penaltıyla galibiyetin mimarlarından oldu.

Bu skorla Villarreal puanını 41'e çıkarırken, Getafe 33 puanda kaldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Enes Ünal
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