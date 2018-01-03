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Engin Baytar amatör futbol takımında

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Karadeniz Ereğli Belediyespor, bir dönem Galatasaray ve Trabzonspor'da da forma giyen eski milli futbolcu Engin Baytar ile anlaşma sağladı

Engin Baytar amatör futbol takımında

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Karadeniz Ereğli Belediyespor, bir dönem Galatasaray ve Trabzonspor'da da forma giyen eski milli futbolcu Engin Baytar ile anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Eskişehirspor, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Galatasaray, Çaykur Rizespor, Karşıyaka, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İstanbulspor ve son olarak ABD Cosmopolitan 1. Ligi'nde mücadele eden Malatyaspor USA takımında forma giyen Engin ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Antrenörümüz Zafer Şahin başta olmak üzere oyuncularımız Volkan Uluğ ve Hami Baytar transferlerinde başrol oynayan yönetim kurulu üyemiz Özkan Özyiğit, Engin Baytar transferini bitirdi. Engin, 5 Ocak'ta Ereğli'ye gelerek kendisini eflatun-beyazlı renklere bağlayan imzayı atacak."


Kaynak: AA
Etiketler; #zonguldak #transfer #Ereğli Belediyespor #Ereğli #engin baytar
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