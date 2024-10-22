Ercüment Taşdemir Türkiye Karate Federasyonu’nun yeni başkanı oldu

Mevcut başkan Aslan Abid Uğuz’un aday olmadığı seçimde, Ercüment Taşdemir ile Cenk Hilmi Kılıç başkanlık için yarıştı. Kullanılan 193 oyun 109'unu alan Ercüment Taşdemir başkanlığa seçilirken, Cenk Hilmi Kılıç 82 oyda kaldı; 2 oy ise geçersiz sayıldı.

Taşdemir’in yönetim kurulu listesinde Hüseyin Akdemir, Hilmi Kaplan, Haşim Bulut, Osman Fatih Destici, Atıf Ala, Mustafa Ertekin, Ali Sarıaydın, Ersin Bebek, Levent Aydemir ve Ömer Habeş yer aldı.

"YILGINLIĞA YER YOK"

Genel kurulda konuşan Ercüment Taşdemir, "Gece gündüz çalışacağıma söz veriyorum. Size her zaman bir telefon kadar yakınız. Başkanlığımız döneminde yılgınlık ve yorgunluk olmayacak. Dünya karatesinde hak ettiğimiz yeri alacağız. Türkiye'nin 81 ilinde, ilçelerinde ve köylerinde karateyi yaygınlaştırmak için çalışmalar yapacağız. Ayrıca uluslararası organizasyonların ülkemizde düzenlenmesini sağlayacağız," dedi.

"BİZ BİR BÜTÜNÜZ"

Taşdemir, hayatını kaybeden eski başkan Esat Delihasan anısına Dünya Kupası düzenleyeceklerini ifade etti. Seçim sonrası delegelere teşekkür eden Taşdemir, birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Türk karatesinin zirveye çıkması için hep birlikte çalışacağız. Hiçbir şekilde ayrımcılık yapmayacağız. Biz bir bütünüz ve birlikte başaracağız," diye konuştu.