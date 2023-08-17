Erdem Can: Larkin'e sakatlığı izin vermiyor

Alper Yılmaz ile Erdem Can, yeni sezon planlaması, transfer çalışmaları ve gündemdeki konulara ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bu sezon yeniden yapılanmaya gittiklerini belirten Alper Yılmaz, "Takımımızda çok fazla değişiklik var. Başantrenör konusunda çok çalıştık. Zor bir süreç oldu. Erdem Can'ın yardımcı antrenörken gösterdiği performans, NBA'e gitmesi, Türk Telekom'da gösterdiği başarı, oyuncularla ilişkisi ve Anadolu Efes'in Türk antrenörle çalışmak istemesi onu tercih etmemizde etken oldu. Beraber başarabileceğimize inandık. Erdem'in bu iş için doğru bir insan olduğunu düşündük. İki sezon için beraberiz. İnşallah çok uzun bir süreç olur. İyi bir sonuç alabilmek için elinden gelenin en iyisini yapacağına inancımız tam. Umuyorum istediğimizi sahaya koyabiliriz ve başarılı bir sezon geçiririz." ifadelerini kullandı.

Kadroya kaliteli oyuncular dahil ettiklerini aktaran Yılmaz, "Bir hafta içinde oyun kurucu pozisyonuna bir isim daha açıklayacağımızı düşünüyorum. Avrupa basketbolunu bilen ve gelişime açık bir oyuncu olacak. Konuştuğumuz isimler var. Acele etmiyoruz. Doğru ismi takıma kazandırmak istiyoruz. Bunu, para saçarak değil doğru yatırımla gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

"LARKİN'İN MİLLİ TAKIMDA YER ALMAMASININ TEK SEBEBİ DİZİNDEKİ SAKATLIK

Alper Yılmaz, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası kadrosuna davet edilen ancak sakatlığı nedeniyle ay-yıldızlı ekibe katılmayan Shane Larkin'in durumuna açıklık getirdi.

Larkin'e yönelik milli takıma gitmemesiyle ilgili eleştirilere cevap veren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yabancı ve NBA'de mücadele eden oyuncuların 24 Temmuz'da kampa katılması istendi. Larkin, ABD'de MR çektirdi. Dizinde kemik ödemi saptandı. 24 Temmuz'da İstanbul'a geldi ve yine MR çektirdi. Milli takım doktorları tarafından ciddi bir ödem olduğu raporlandı. Tedavisine başlandı. İki hafta sonra kontrol olması gerektiği söylendi. Yapılan kontrolde ödemin azaldığı ama devam ettiği söylendi. İyileşmesinin 6 hafta süreceği ancak zorlarsa 6 hafta daha atacağı belirtildi. Daha sonra ciddi bir ağrısı oldu. Doktoru tedavi için çağırınca ABD'ye gitti. Gelecek hafta gelmesini bekliyoruz. Sağlık kontrolüne girecek. Sezona başlayıp başlamayacağı belli olacak. Zorlamak istemiyoruz. Larkin, milli takıma hep gitti ama şimdi sakatlığı izin vermiyor. Larkin'in milli takımda yer almamasının tek sebebi dizinden yaşadığı sakatlık."