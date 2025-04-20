Erden Timur Galatasaray’a dönecek mi? Sarı-kırmızılı yönetimden açıklama geldi

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe, katıldığı televizyon programında Sportif A.Ş.’nin eski Başkan Vekili Erden Timur hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Türkiye Gazetesi'ne göre, Bahçetepe, Timur’un Galatasaray’daki aktif görevine geri dönmemesinin kendi kararı olduğunu belirterek, "Erden Timur'un olmaması benim bildiğim kadarıyla kendi tasarrufu. Çok özel bir insan ama İbrahim Bey de Abdullah Bey de çok özel insanlar. Hepimiz burada görev alıyoruz. Görev sürecinde işi en iyi şekilde yapmak istiyoruz" dedi.

Bora Bahçetepe, Erden Timur’un Galatasaray’a yeniden dönme ihtimaline de değindi. Timur’un ilerleyen yıllarda mutlaka kulüpte görev alacağına inandığını ifade eden Bahçetepe, şunları söyledi:

"Bu görev, devir-teslim olarak düşünüyorum. Erden Bey bugün yok ama belki daha sonra olur. Bayağı genç bir kardeşimiz, önümüzdeki yıllarda kesin görev alacağını düşünüyorum. Her yiğidin yoğurt yemesi farklıdır. Galatasaray yine şampiyonluğa gidiyor. Demek ki başarı var."