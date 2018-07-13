Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan'ın, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile görüşmesinde FETÖ konusu gündeme geldi. Erdoğan "Yunanistan’a kaçan 8 FETÖ üyesi askerin iadesi konusuna değinirken, Çipras da Türk askerleri tarafından yakalanan 2 Yunan askeri konusuna değindi. Yunan Başbakan görüşme sonrası, "Bugüne kadar yapmış olduğum en kolay görüşme değildi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 FETÖ'cünün aidesine değindi. Yunan Başbakan Çipras, görüşmeyi 'Bugüne kadar yapmış olduğum en kolay görüşme değildi” sözleriyle değerlendirdi.'



Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan ile görüştü. Çipras görüşme sonrası açıklama yaptı.



Görüşmede kendisinin 1 Mart tarihinde Meriç Nehri’nde Türk askerleri tarafından yakalanan 2 Yunan askeri konusuna değindiğini belirtti Çipras. Erdoğan’ın da 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrası Yunanistan’a kaçan 8 FETÖ üyesi askerin iadesi konusuna değindiğini açıkladı.



İki ülke arasında bir süredir gerilim hakim. Yunanistan 15 Temmuz sonrası Atina'ya firara eden 8 FETÖ'cü askere kalkan olması gerilimin ana kaynağı. Çipras da bu meselenin ilişkilerde önemli olduğunu vurguladı. Türkiye sınırını ihlal edip tutuklanan 2 Yunan askerin iadesini talep etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ege ve Kıbrıs konuları ile mülteci sorununu da görüştüklerini ifade eden Çipras, Erdoğan ile görüşmesini "Bugüne kadar yapmış olduğum en kolay görüşme değildi” sözleriyle değerlendirdi.

