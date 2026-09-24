Erdoğan'dan Avrupa şampiyonu Havvanur Kethüda'ya tebrik telefonu: "Senden dünya şampiyonluğu bekliyorum"

Görüşme, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yapılan final müsabakasının ardından gerçekleşti. Müsabakayı tribünden takip eden Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın telefonu üzerinden bağlanan Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan Havvanur Kethüda ile doğrudan konuştu.

''SENDEN DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU BEKLİYORUM''

Erdoğan, milli boksörü şu sözlerle tebrik etti: "Havvanur tebrik ediyorum seni. Havvanur, ismin çok güzel. İnşallah bundan sonra senden dünya şampiyonluğu bekliyorum. Allah yar ve yardımcın olsun. Bütün arkadaşlarına çok selam söyle. Tebrik ediyorum."

Milli boksör de telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.