Aydınlık gazetesinin ulaştığı bilgilere göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beşiktaş yönetimine Perşembe günü oynanacak olan Fenerbahçe maçına çıkması yönünde baskı yaptı

Aydınlık'tan Çağdaş Karaaslan'ın Beşiktaş yönetimine yakın kaynaklardan ulaştığı bilgilere göre; bizzat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beşiktaş yönetimine Perşembe günü oynanacak olan Fenerbahçe maçına çıkması yönünde baskı yaptı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Erdoğan’ın talimatına karşın, alınan maça çıkmama kararının kişisel değil Beşiktaş'ın iradesi olduğunu belirtti. Orman, aksi halde istifa seçeneğini gündeme getirdi. Erdoğan’ın buna karşılık “O zaman gereğini yapın” dediği öğrenildi. Bunun sonucunda Beşiktaş yönetiminde iki farklı fikir ortaya çıktı. Bir kısım yönetici maça çıkılması gerektiğini belirtirken bir kısmı alınan kararda direnilmesi gerektiğini vurguladı. Kulüpten 'baskı' iddialarının yalanlanmasına rağmen, açıklamanın arada kalmış olma durumundan kaynaklandığı belirtildi.

Yönetime yakın kaynak, "İnanılmaz boyutta kulübe baskı var. Müfettişler yönlendirmişler. Maliye, dosyalar, incelemeler vs vs. Maça çıkmaktan başka çare çıkar yol bırakmadılar. İki tane de açıklanan karar var, ayrıca Gezi'de polise bira şişesi fırlatmaktan Beşiktaş tribünlerinden 2 kişiye bugün 2 yıl 6 ay ceza verildiğini öğrendik. İş çığırından çıktı..." ifadelerini kullandı. Beşiktaş'ın maça çıkıp çıkmama kararının henüz netleşmediğini belirten kaynak, "Ancak ibre maça çıkmak yönünde” dedi.



Fikret Orman'ın şu anda telefonlara çıkmadığını belirten kaynak, yönetimin istifa edip etmeyeceğinin ise henüz kesinleşmediğini belirterek, "Şu an Beşiktaş yönetimi çok ağır bir baskı altında. Direnme şansı bırakmıyorlar. Görüşmelerin devam ettiğini öğrendik. Şu an gelinen nokta ‘lanet olsun çıkalım’ denebilir” dedi



'SİZİ AMATÖR KÜMEYE KADAR DÜŞÜRÜRÜZ'



Kulüp sitesinden yapılan açıklamanın arada kalmaktan kaynaklandığını belirten kaynak, "Başkan Fikret Orman'ın arada kalmış durumda.İstifa kararı alıp maça çıkmaması halinde mali müfettişler tarafından dosyalar hazırlanmış. Maça çıkması halinde ise 20 milyon Beşiktaş taraftarını karşısına almış olacak. Tehdidin boyutunun 'Sizi amatör kümeye kadar düşürürüz' boyutunda olduğu bilgisi var." dedi.



KULÜP SİTESİNDEN AÇIKLAMA



Beşiktaş Kulübü resmi sitesinden yaptığı açıklamada ise, "Bugün sosyal medyada ve bazı medya organlarında bir dedikodudan yola çıkarak Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanımız Fikret Orman’ı arayarak kupa maçına çıkma yönünde baskı yaptığını iddia eden haberler tamamen asılsızdır. Camiamızın ve kamuoyunun bu maksatlı ve yalan haberlere itibar etmemesini rica ederiz." denildi.



ulusal.com.tr