banner1005
Türk Yıldızları'nın yapacağı uçuş iptal edildi
Türk Yıldızları'nın yapacağı uçuş iptal edildi
TESK'ten AVM'lere ramazan mesaisi eleştirisi
TESK'ten AVM'lere ramazan mesaisi eleştirisi
MSB'den 'Milli Mücadele'ye Adım Adım' paylaşımı
MSB'den 'Milli Mücadele'ye Adım Adım' paylaşımı
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Ergin Ataman'dan kupa sözü

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde CSKA Moskova ile finalde karşılaşacak Anadolu Efes'in başantrenörü Ataman, kupayı kazanacaklarına inandığını ifade etti.

Ergin Ataman'dan kupa sözü

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde CSKA Moskova ile finalde karşılaşacak Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, kupayı kazanacaklarına inandığını ifade etti.

Ataman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün hayal edebiliyorsak Atam, 100 yıl önce 'O gün bu gün' deyip başlattığın istiklal mücadelemizin sayesindedir. Biz de milletimizin kalp atışlarını hissederek dünyanın gözü önünde 'O gün bu gün' diyoruz. Sözün bittiği yerdeyiz! En büyük kupa Türkiye'ye gelecek!" ifadelerini kullandı.

Ataman, çeyrek finaldeki Barcelona Lassa ve yarı finaldeki Fenerbahçe Beko karşılaşmaları öncesinde de benzer paylaşımlarda bulunmuş ve haklı çıkan taraf olmuştu.

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Anadolu Efes-CSKA Moskova maçı İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentinde TSİ 21.30'da başlayacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #ergin ataman
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.