Ergin Ataman’dan hava yolu şirketlerine kritik çağrı

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan ile oynanacak karşılaşma öncesinde hava yolu şirketlerine çağrıda bulundu.

12 Eylül Cuma günü Letonya'nın başkenti Riga’da oynanacak kritik mücadele öncesi açıklama yapan Ataman, taraftar desteğinin önemine dikkat çekti.

“TARAFTAR DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ”

Yunanistan’ın karşılaşmada daha fazla taraftar desteği alabilmek için Riga’ya ek seferler düzenleyeceğini aktaran Ataman, Türk hava yolu şirketlerine de benzer bir adım atmaları için çağrıda bulundu.

Ataman açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Yunanistan ile EuroBasket 2025’te tarihi bir maça çıkacağız. Taraftar desteği çok önemli. Hava yolu şirketlerimizin Riga’ya ek seferler düzenlemesini ve Türkiye’den çok sayıda taraftarımızın bu maçta bize destek vermesini bekliyorum.”

