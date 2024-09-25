Ergin Ataman'dan özür açıklaması! Fenerbahçe'ye "3-1" göndermesi yapmıştı

Galatasaray ile Panathinaikos dostluk maçında karşı karşıya geldi. Panathinaikos'un başantrenörü olan ve aynı zamanda A Milli Basketbol Takımı'nı da çalıştıran Ergin Ataman, karşılaşmanın ardından taraftarlara "3-1" işareti yaparak geçtiğimiz hafta onu oynanan ve Galatasaray'ın 3-1 kazandığı Fenerbahçe derbisine göndermede bulunmuştu.

Olay kısa sürede büyüyerek sosyal medyada da gündem oldu. Konuyla ilgili A Milli Basketbol Takımı ve Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman'dan açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Ergin Ataman, "Dün akşam Galatasaray ile oynanan dostluk maçı sonrasında taraftarın ilgisi karşısında öncelikle klasikleşen yumruk sevincimi sonrasında da planlanmamış bir şekilde basına da yansıyan 3-1 hareketini yaptım. Bu hareketi yaparken herhangi bir camiayı hedef alma veya rencide etme amacım kesinlikle olamamıştır." şeklinde görüş belirtti.

Fenerbahçe camiasına duyduğu saygıyı dile getiren Ataman şunları kaydetti:

"Ben her fırsatta Fenerbahçe camiasına duyduğum saygıyı dile getiren ama sahada onların en büyük rakiplerinden biri olduğumun altını çizen bir antrenörüm. Dünkü hareketimin Fenerbahçe camiasında yarattığı rahatsızlığın farkındayım. Hiç arzu etmediğim şekilde oluşan algı dolayısıyla da samimi üzüntümü belirtmek isterim. Yaşanan olay dolayısıyla kırdığım tüm Fenerbahçe camiasından özür dilerim."