Ergin Ataman'ın yerine gelen isim belli oldu! Panathinaikos resmen duyurdu!

Kulüp tarihinin en parlak günlerine damga vuran, kupalara ambargo koyan efsane isim yıllar sonra evine geri döndü.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Ergin Ataman'ın yerine gelen isim belli oldu! Panathinaikos resmen duyurdu!
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Ergin Ataman ile yollarını ayıran Panathinaikos, başantrenörlük görevine Zeljko Obradovic’in getirildiğini açıkladı. Sırp çalıştırıcı, yıllar sonra büyük başarılar yaşadığı Yunan ekibine geri döndü.

EuroLeague’in köklü kulüplerinden Panathinaikos, başantrenörlük görevine Zeljko Obradovic’in getirildiğini duyurdu.

KULÜP TARİHİNİN EN BAŞARILI DÖNEMİNE GERİ DÖNÜŞ

Ergin Ataman’ın ardından göreve başlayan Sırp çalıştırıcı, uzun yıllar sonra yeniden Atina ekibinin başına geçti. Panathinaikos için bu karar, yalnızca teknik kadro değişikliği değil, kulüp tarihinin en başarılı dönemlerinden birine dönüş olarak değerlendiriliyor. Obradovic, 1999 ile 2012 yılları arasında görev yaptığı Yunan temsilcisinde Avrupa ve yerel arenada önemli başarılara imza atmıştı.

9 EUROLEAGUE KUPASIYLA REKORLARIN ADAMI

Deneyimli başantrenör, Panathinaikos’taki ilk döneminde 5 EuroLeague, 11 Yunanistan Ligi ve 7 Yunanistan Kupası şampiyonluğu kazanarak kulüp tarihine adını yazdırdı. Bu süreçte Panathinaikos, Avrupa basketbolunun en güçlü ekiplerinden biri haline geldi.

Avrupa basketbolunun en başarılı teknik adamları arasında gösterilen Obradovic, kariyerinde toplam 9 EuroLeague şampiyonluğu elde etti. Bu başarıyla Sırp çalıştırıcı, organizasyon tarihinin en çok EuroLeague kazanan başantrenörü konumunda bulunuyor.

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