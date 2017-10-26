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Erkan Kazancı hayatını kaybetti

Galatasaray'ın emektar isimlerinden masör Erkan Kazancı hayatını kaybetti.

Erkan Kazancı hayatını kaybetti

Galatasaray'ın emektar isimlerinden masör Erkan Kazancı hayatını kaybetti.

Galatasaray Futbol Takımı'nda yaklaşık 40 yıl masör olarak çalışan Erkan Kazancı, yaşamını yitirdi.

 

Etiketler; #Erkan Kazancı #Galatasaray
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