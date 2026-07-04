Erken veda pahalıya patladı! Dünya Kupası sonrası peş peşe istifalar

2026 FIFA Dünya Kupası'nda alınan sürpriz mağlubiyetler ve erken vedalar, futbol dünyasında büyük bir sarsıntı yarattı. Turnuvaya büyük hedeflerle katılan ancak beklentilerin altında kalan ülkelerde başlayan hesaplaşma süreci sonucunda, en az 9 ülkenin teknik direktörü görevden ayrıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Erken veda pahalıya patladı! Dünya Kupası sonrası peş peşe istifalar - Resim: 1

Dünya futbolunun en büyük organizasyonunun grup aşaması ve son 32 turunda alınan beklenmedik sonuçlar, milli takımların iç dinamiklerini doğrudan etkiledi.

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Erken veda pahalıya patladı! Dünya Kupası sonrası peş peşe istifalar - Resim: 2

Bekleneni veremeyen takımların futbol federasyonlarında ve teknik heyetlerinde radikal değişimler yaşandı.

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Erken veda pahalıya patladı! Dünya Kupası sonrası peş peşe istifalar - Resim: 3

Faturanın kesildiği ülkelerin başında Almanya, Hollanda, İskoçya ve Güney Kore geliyor. Bu ülkelerin milli takım teknik direktörleri, alınan kötü saha sonuçlarının ardından koltuklarını devrederek görevlerini bıraktı.

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Erken veda pahalıya patladı! Dünya Kupası sonrası peş peşe istifalar - Resim: 4

Kriz sadece teknik kadrolarla sınırlı kalmadı; bazı ülkelerde milli takım kaptanları ve federasyon yöneticileri de mevcut yapının değişeceğine işaret ederek turnuva sonrasında yeni bir dönemin başlayacağının sinyalini verdi.

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Erken veda pahalıya patladı! Dünya Kupası sonrası peş peşe istifalar - Resim: 5

TURNUVA BİTMEDEN YENİDEN YAPILANMA BAŞLADI

2026 FIFA Dünya Kupası henüz tamamlanmamış olmasına rağmen yönetimsel değişimlerin önünü açan bu peş peşe ayrılıklar, organizasyon sonrası futbol dünyasında yaşanacak büyük bir değişim dalgasını şimdiden gözler önüne seriyor.

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Erken veda pahalıya patladı! Dünya Kupası sonrası peş peşe istifalar - Resim: 6

Gerçekleşen erken vedalar ve alınan sürpriz sonuçlar neticesinde teknik direktörlerin koltuğunu sallayan bu süreçte alınan kararlar resmiyete döküldü.

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Erken veda pahalıya patladı! Dünya Kupası sonrası peş peşe istifalar - Resim: 7

İşte 2026 FIFA Dünya Kupası'nda istifa eden isimler...

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Erken veda pahalıya patladı! Dünya Kupası sonrası peş peşe istifalar - Resim: 8

Julian Nagelsmann

(Almanya)

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Erken veda pahalıya patladı! Dünya Kupası sonrası peş peşe istifalar - Resim: 9

Suudi Arabistan Federasyon Başkanı Yasser Al-Misehal

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Erken veda pahalıya patladı! Dünya Kupası sonrası peş peşe istifalar - Resim: 10

Myung-bo Hong 

(Güney Kore)

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Erken veda pahalıya patladı! Dünya Kupası sonrası peş peşe istifalar - Resim: 11

Marcelo Bielsa

(Uruguay)

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Erken veda pahalıya patladı! Dünya Kupası sonrası peş peşe istifalar - Resim: 12

Miroslav Koubek 

(Çekya)

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Erken veda pahalıya patladı! Dünya Kupası sonrası peş peşe istifalar - Resim: 13

Steve Clarke

(İskoçya)

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Erken veda pahalıya patladı! Dünya Kupası sonrası peş peşe istifalar - Resim: 14

Sabri Lamouchi - Görevden alındı

(Tunus)

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Erken veda pahalıya patladı! Dünya Kupası sonrası peş peşe istifalar - Resim: 15

Ronald Koeman 

(Hollanda)

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Erken veda pahalıya patladı! Dünya Kupası sonrası peş peşe istifalar - Resim: 16

Sebastian Beccacece

(Ekvador)

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