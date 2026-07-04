Erken veda pahalıya patladı! Dünya Kupası sonrası peş peşe istifalar
2026 FIFA Dünya Kupası'nda alınan sürpriz mağlubiyetler ve erken vedalar, futbol dünyasında büyük bir sarsıntı yarattı. Turnuvaya büyük hedeflerle katılan ancak beklentilerin altında kalan ülkelerde başlayan hesaplaşma süreci sonucunda, en az 9 ülkenin teknik direktörü görevden ayrıldı.
Dünya futbolunun en büyük organizasyonunun grup aşaması ve son 32 turunda alınan beklenmedik sonuçlar, milli takımların iç dinamiklerini doğrudan etkiledi.
Bekleneni veremeyen takımların futbol federasyonlarında ve teknik heyetlerinde radikal değişimler yaşandı.
Faturanın kesildiği ülkelerin başında Almanya, Hollanda, İskoçya ve Güney Kore geliyor. Bu ülkelerin milli takım teknik direktörleri, alınan kötü saha sonuçlarının ardından koltuklarını devrederek görevlerini bıraktı.
Kriz sadece teknik kadrolarla sınırlı kalmadı; bazı ülkelerde milli takım kaptanları ve federasyon yöneticileri de mevcut yapının değişeceğine işaret ederek turnuva sonrasında yeni bir dönemin başlayacağının sinyalini verdi.
TURNUVA BİTMEDEN YENİDEN YAPILANMA BAŞLADI
2026 FIFA Dünya Kupası henüz tamamlanmamış olmasına rağmen yönetimsel değişimlerin önünü açan bu peş peşe ayrılıklar, organizasyon sonrası futbol dünyasında yaşanacak büyük bir değişim dalgasını şimdiden gözler önüne seriyor.
Gerçekleşen erken vedalar ve alınan sürpriz sonuçlar neticesinde teknik direktörlerin koltuğunu sallayan bu süreçte alınan kararlar resmiyete döküldü.
İşte 2026 FIFA Dünya Kupası'nda istifa eden isimler...
Julian Nagelsmann
(Almanya)
Suudi Arabistan Federasyon Başkanı Yasser Al-Misehal
Myung-bo Hong
(Güney Kore)
Marcelo Bielsa
(Uruguay)
Miroslav Koubek
(Çekya)
Steve Clarke
(İskoçya)
Sabri Lamouchi - Görevden alındı
(Tunus)
Ronald Koeman
(Hollanda)
Sebastian Beccacece
(Ekvador)