Erman Toroğlu'na şok Galatasaray davası! 3 yıla kadar hapsi isteniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma tamamlanarak ünlü yorumcu hakkında iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede Erman Toroğlu'nun "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu işlediği belirtilerek 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edildi.

GALATASARAY SPOR KULÜBÜ VE DURSUN ÖZBEK "MÜŞTEKİ" KONUMUNDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan resmi iddianamede, Türk futbolunun dev kulübü Galatasaray Spor Kulübü ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ "müşteki" (şikayetçi) olarak yer aldı. Ünlü yorumcu Erman Toroğlu ise dosyaya "şüpheli" sıfatıyla girdi.

DAVA AÇILMASINA NEDEN OLAN O ŞOK İDDİALAR

Söz konusu ceza davasının açılmasına yol açan süreç, Erman Toroğlu'nun geçtiğimiz 8 Şubat tarihinde canlı yayınlanan bir televizyon programında yaptığı iddialarla başladı. Toroğlu, programda Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kapalı kapılar ardında gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini ve bu görüşmede kamuoyundan saklanan bazı kritik konuların masaya yatırıldığını ileri sürmüştü. Bu iddiaların tamamen gerçeğe aykırı ve hayal ürünü olduğunu belirten Galatasaray yönetimi, vakit kaybetmeden adli makamlara suç duyurusunda bulunmuştu.

"HALK ARASINDA ENDİŞE, KORKU VE ALGI OLUŞTURMA SAİKİ"

Savcılık tarafından hazırlanan ve mahkemeye sunulan iddianamede, Erman Toroğlu'nun eylemine ilişkin çok sert hukuki tespitlere yer verildi. Sanığın, milyonlarca vatandaş ve taraftar tarafından yakından takip edilen futbol sektörü üzerinden, devletin yetkili kurum ve organlarının resmi açıklamaları dışına çıkarak gerçeğe aykırı bilgiler yaydığı vurgulandı. Toroğlu'nun bu hamlesiyle halkı yanıltıp bilinçli bir algı oluşturmaya çalıştığı, devletin spor ve yönetim organlarına duyulan güveni sabote etmeyi amaçladığı iddianamede belirtildi. Ayrıca ünlü yorumcunun halk arasında endişe, korku veya panik yaratma saikiyle hareket ettiği, iddiaları televizyon ekranlarında dile getirmesi sebebiyle "aleniyet" unsurunun hukuken tam olarak oluştuğu ifade edildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ: 1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Erman Toroğlu'nun Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacağı dosya, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkeme heyetinin iddianameyi usulen kabul etmesiyle birlikte Toroğlu'nun sanık olarak hakim karşısına çıkacağı duruşma gününün önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Spor medyasında geniş yankı uyandıran davanın seyri, tüm kulüpler tarafından yakından izleniyor.