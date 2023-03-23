Ermenistan - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan ile Türkiye karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Ermenistan - Türkiye maçı ne zaman? Ermenistan - Türkiye maçı saat kaçta? Ermenistan - Türkiye maçı hangi kanalda?
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2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan ilk hafta maçlarıyla başlıyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde D Grubu'nda Ermenistan ile Türkiye karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Ermenistan, son oynadığı UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup'ta 6 maçta 1 galibiyet ve 5 mağlubiyet alarak grubunu son sırada tamamladı ve C Ligi'ne düştü.
Konuk ekip Türkiye ise son oynadığı UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 13 puanla grubunu 1. sırada tamamlayan A Milli Takım, B Ligi'ne yükselmeye hak kazandı.
ERMENİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 1. haftasındaki Ermenistan - Türkiye maçı 25 Mart Cumartesi günü oynanacak.