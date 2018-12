Teknik direktör Ersun Yanal, Fenerbahçe ile görüşme yaptığını belirterek, "Fenerbahçe söz konusuysa diğer bütün ayrıntılar teferruattır." dedi.

Ersun Yanal, Kuşadası'nda bir otelde Atlas Sağlık Eğitim Vakfı'nın düzenlediği programda gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Fenerbahçe ile teknik direktörlük için görüşüp görüşmediği sorusuna Yanalşöyle cevap verdi:



"Evet Fenerbahçe’yle bir görüşme yaptım. Fenerbahçe söz konusuysa diğer bütün ayrıntılar teferruattır. Bu meseleler halledilmeyecek meseleler değildir. Herkesin kendisine göre bir takvimi vardır. Herkesin kendisine göre olan takvimine de biz saygı duyuyoruz. Bunun bir başka türlü baskı unsuruyla yapılmasına karşıyım. Fenerbahçe'yi konuştuk. Başka ne konuşacağız. Fenerbahçe’nin konuşulduğu her yerde de diğer her şey teferruat ve ayrıntıdır. Süre olarak gerçekten bir zaman veremem. Böyle bir süre de konuşulmadı, sadece fikir alışverişinde bulunduk."



Yanal, taraftarların kendisi hakkında başlattığı kampanya ile ilgili neler söyleyeceği sorusu üzerine, "Çok net söyleyeyim, kimsenin özgür iradesi ve yaptığı özgür davranışı benim bağlayabileceğim bir şey değil. Aynı şekilde her yönetimin de kendi özgür iradesi kendisini bağladığı için benim de kendi özgür iradem kendimi bağlıyor. Biz özgür iradelere, eleştirirken de överken de saygı duymak zorundayız. Bu büyüklüğe de saygı duymak zorundayız." ifadelerini kullandı.