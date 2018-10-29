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Ersun Yanal Fenerbahçe'ye mi geliyor? Son Dakika gelişmesi...

Phillip Cocu'nun gönderilmesinin ardından Fenerbahçe yönetiminden önemli kişiler Ersun Yanal ile görüşüyor. Fenerbahçe Haberleri: Ersun Yanal Fenerbahçe'ye mi geliyor?

Ersun Yanal Fenerbahçe'ye mi geliyor? Son Dakika gelişmesi...

Fenerbahçe Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olmasının ardından teknik direktör Cocu'nun görevine son verdi. Fenerbahçe'de yönetim yeni teknik direktör konusunda arayışlarını devam ederken, yeniden Ersun Yanal gündeme geldi. 

Fenerbahçe - Ankaragücü maçının ardından beIN Sports muhabiri Alper Yemeniciler, Fenerbahçe yönetiminde bazı önemli kişilerin Ersun Yanal ile fikir alışverişi yaptığını söyledi.

Yemeniciler'in aktardıkları şu şekilde:
Fenerbahçe'de yönetimindeki önemli kişiler, teknik direktör konusunda Ersun Yanal ile fikir alışverişi yapıyor. Galatasaray maçında Cocu'nun yardımcıları, Fenerbahçe'nin başında olacak. Fenerbahçe yönetimi acele bir karar almak istemiyor.

İlk gelen bilgiler Fenerbahçe yönetiminin eğiliminin yerli hocadan yana olduğu yönünde. Comolli olduğu sürece yabancı seçeneği masada olacaktır. Yönetim zaten Ocak ayı için bir teknik direktör arayışında bulunuyor.

Etiketler; #phillip cocu #ersun yanal #fenerbahçe
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