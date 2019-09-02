Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldıklarını karşılaşmada taraftarı mutlu edecek oyunu ortaya koyduklarını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Yanal, her hafta oyun olarak üzerine koyarak devam ettiklerini anlatarak, şöyle konuştu:



"Maçın en büyük kazanımı taraftarımızın maçtan sonra gösterdiği ilgiydi. Takımı takdir ettiler ve alkışladılar. Maçta oyuncularımızın bireysel becerileri ve katkıları sorgulanabilir. Bunlar da düzelecektir. İlave katkılarla değişecektir. Altını çizmeliyim ki bugünkü mücadelede oyunun her bölümünde istekli ve coşkulu bir takım vardı."



Oyunlarının geliştikçe iyi sonuçlar alacaklarını belirten Yanal, şampiyonluk yolundaki rakiplerin yaptığı transferle ilgili gelen soruya şu cevabı vererek, sözlerini tamamladı:

"Rakiplerin değil, bizim ne yaptığımız önemli. Biz rakibe göre değil, ihtiyaçlarımıza göre transfer yapıyoruz İstediklerimiz bazen oluyor, bazen olmuyor. Transfer yarın da devam edecek. Tabii ki takıma katkıda bulunacak oyuncular istiyoruz."



Öte yandan son dakikalarda sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada önemli bir şeyinin olmadığını, son dakikalarda ayağına kramp girdiğini belirtti.