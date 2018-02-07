AB Bakanı Çelik'ten Fransa Dışişleri Bakanı'na yanıt
AB Bakanı Çelik'ten Fransa Dışişleri Bakanı'na yanıt
Abdullah Gül'ün ekibi TV mi kuruyor?
Abdullah Gül'ün ekibi TV mi kuruyor?
Şeyh Huruz köyü ve alt yerleşimleri terörden arındırıldı
Şeyh Huruz köyü ve alt yerleşimleri terörden arındırıldı
Kara Harp Okulu darbe davasında cezalar belli oldu
Kara Harp Okulu darbe davasında cezalar belli oldu

Ertuğrul Sağlam ikinci galibiyetini aldı

Teknik direktörlüğünü Ertuğrul Sağlam'ın yaptığı İran ekibi Traktör Sazi, ligde Gosterişi Fulad'ı 2-1 yendi

Ertuğrul Sağlam ikinci galibiyetini aldı

 İran Birinci Futbol Ligi'nde Traktör Sazi, 23. hafta maçında Gosterişi Fulad'ı 2-1 mağlup etti.

Teknik direktörlüğünü Ertuğrul Sağlam'ın yaptığı Traktör Sazi, bir diğer Tebriz takımı Gosterişi Fulad ile karşı karşıya geldi.

Ligde 7. galibiyetini alan Traktör Sazi, puanını 28'e çıkararak 10. sıradaki yerini korudu.

Maçın ardından Instagram hesabından açıklamada bulunan Sağlam, "2. galibiyet. Zorlu mücadelede arkadaşlarımı kutluyorum. Destek olan herkese de teşekkürler. Gelişiyoruz ve çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Traktör Sazi #iran #futbol #ertuğrul sağlam
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.