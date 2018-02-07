Teknik direktörlüğünü Ertuğrul Sağlam'ın yaptığı İran ekibi Traktör Sazi, ligde Gosterişi Fulad'ı 2-1 yendi

İran Birinci Futbol Ligi'nde Traktör Sazi, 23. hafta maçında Gosterişi Fulad'ı 2-1 mağlup etti.



Teknik direktörlüğünü Ertuğrul Sağlam'ın yaptığı Traktör Sazi, bir diğer Tebriz takımı Gosterişi Fulad ile karşı karşıya geldi.



Ligde 7. galibiyetini alan Traktör Sazi, puanını 28'e çıkararak 10. sıradaki yerini korudu.



Maçın ardından Instagram hesabından açıklamada bulunan Sağlam, "2. galibiyet. Zorlu mücadelede arkadaşlarımı kutluyorum. Destek olan herkese de teşekkürler. Gelişiyoruz ve çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.