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Ertuğrul Sağlam'ın ilk maçı berabere bitti

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde ilk maçına çıkan Traktör Sazi, konuk olduğu Meşki Puşan ile golsüz berabere kaldı

Ertuğrul Sağlam'ın ilk maçı berabere bitti

 İran 1. Futbol Ligi ekiplerinden Traktör Sazi, teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde ilk maçında Meşki Puşan ile 0-0 berabere kaldı.

Geçen hafta İran'ın önde gelen futbol takımlarından Traktör Sazi ile sözleşme imzalayan Sağlam, ilk sınavını deplasmanda Meşki Puşan'a karşı verdi.

Meşhed kentindeki İmam Rıza Stadyumu'nda oynanan maçta iki takım da yakaladıkları gol pozisyonlarından yararlanamadı ve karşılaşma golsüz sona erdi.

Maç sonrası basın toplantısı düzenleyen Sağlam, "Güzel bir stadyumda oynadık. İran'daki ilk maçımdı. Maalesef galibiyet için gerekli neticeye ulaşamadık." ifadelerini kullandı.

İran liginde 11. sırada bulunan Traktör Sazi, puanını 22'ye yükseltti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Traktör Sazi #iran #futbol #ertuğrul sağlam
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