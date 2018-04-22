Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen off-road yarışlarında, özel tasarlanmış 22 arazi aracının mücadelesi renkli görüntülere sahne oldu.

Erzincan'da, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen off-road yarışlarında, özel tasarlanmış 22 arazi aracının mücadelesi renkli görüntülere sahne oldu.



Valilik, Belediye, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Erzincan 4x4 Off-Road ve Doğa Sporları Kulübünce (EROFF) organize edilen yarışlar, kent merkezine 14 kilometre mesafede bulunan Ekşisu Mesire alanı yakınlarındaki pistte gerçekleştirildi.



Yarışlar, 22 kapıdan oluşan 2,5 kilometrelik pistte süreye göre yapıldı. Organizasyona, Erzincan, Erzurum, Ordu, Samsun ve Tokat'ta faaliyet gösteren off-road kulübü üyesi 22 kişi katıldı.







Pilotlar çamur, rampa, su dolu çukurlar ile virajların bulunduğu parkurda dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yarışta, pilotlar 22 zorlu kapıdan geçerek varış noktasına ulaşmaya çalıştı. Ayrıca üç motokros sürücüsü de pistte kısa süreli gösteri yaptı.



"Yoğun katılımlı eğlenceli bir etkinlik oldu"



İl Kültür ve Turizm Müdürü Arda Heb, burada yaptığı konuşmada, 42'ncisi düzenlenen Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında off-road yarışları düzenlendiğini söyledi.



Organizasyonun finalinde yarışmacıların pistte yaptıkları gösterilerle izleyenlerin hayranlığını kazandığını belirten Heb, "Bu yıl Erzincan'ı tanıtım adına bazı programlar yapmaya çalıştık, umarım başarılı olmuşuzdur. Havaların güzel olması off-road programımız için çok uygun oldu. Yoğun katılımlı eğlenceli bir etkinlik oldu." dedi.



Erzincan 4x4 Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Sinan Deniz ise off-road tutkunlarının araçları ile üç kategoride motor güçlerine göre yarıştığını dile getirdi.



Yarışmada dereceye girenlere, İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü yetkilileri tarafından kupa verildi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri ise tüm yarışmacılara Erzincan bakırı plaket hediye etti.