Erzurum'da 6 ilden 46 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarışlar büyük ilgi gördü

- Erzurum'da, unutulmaya yüz tutmuş sporların gün yüzüne çıkartılması için bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Geleneksel Atlı Kızak Yarışları" nefes kesti.

Erzurum Cirit Sahası'nda, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca gerçekleştirilen yarışlara, Erzurum, Erzincan, Kars, Yalova, Bursa ve Ankara'daki 36 kulüpten 36 sporcu katıldı.

Kıyasıya mücadele verilen yarışlarda kulüplerden Atlı Şah Dadaşlar birinci, Tercan Mama Hatun ikinci, Yukarı Yenice üçüncü oldu.

Federasyonun Atlı Kızak ve Geleneksel Kızak Asbaşkanı Günal Genç, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun 2018 yılı faaliyetinin ilkini Erzurum'da düzenlediklerini söyledi.

Bu organizasyonlar ile geleneksel spor dallarını geliştirmek istediklerini ifade eden Genç, "Geleneksel spor dallarımızı geliştirmek ve ata sporlarımızı gençlerimize yaymayı amaçlıyoruz. Bugünkü yarışlarda da olduğu gibi ilgi büyük. 6 ilden 36 sporcunun katıldığı yarışlarda genç ve yaşlı sporcularımız mücadele etti. Puanlama sistemi ile gerçekleştirilen yarışlarda 3 takımımız Türkiye Şampiyonası için gayret gösterdi." dedi.



Bin yıl önce yapılıyordu

Genç, yaklaşık bin yıl önce atlı kızak yarışlarının köylerde yapıldığını belirterek, Türkiye'de bu sporların unutulmaması için federasyon olarak farklı illerde faaliyet yaptıklarını kaydetti.

Geleneksel sporların yaygınlaşması ve ayakta kalması için maddi manevi destek verdiklerini vurgulayan Genç, "Federasyon olarak 1986 yılından beri unutulmaya yüz tutmuş spor branşlarını yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Batı'nın sporlarındansa kendi atalarımızın yaptığı sporları canlandırıp geçmiş ihtişamına taşıyacağız. Unutulan geleneksel spor dallarını uluslararası düzeye taşımak için çalışmalarımız sürüyor."

Genç, 2015-2017 yıllarında Türkiye ve Kırgızistan'da geleneksel spor dallarıyla ilgili etkinlik düzenlediklerini hatırlatarak, Türkiye, Kırgızistan, Azerbaycan ve Türkmenistan'da da bu faaliyetleri yapacaklarını sözlerine ekledi.

Çeşitli illerde yapılan atlı kızak yarışları sonucu yeterli puanı alan takımlar, Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanıyor.