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İstanbul Sancaktepe'de 3 katlı bina boşaltıldı
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Türk ordusunun köklü yapısı değiştiriliyor
İran'dan Körfez'e 'saldırmazlık'...
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VİDEOLAR
GALERİLER
GÜNDEM
YURT
DÜNYA
SPOR
EKONOMİ
EMEK
MEDYA
EĞİTİM-SAĞLIK
BİLİM-TEKNOLOJİ
KÜLTÜR SANAT
MAGAZIN
BİYOGRAFİ
PKK'ya ait silah ve erzak deposu imha edildi
Sancaktepe'de 3 katlı bina boşaltıldı
İran'dan Körfez'e 'saldırmazlık' teklifi
Ulusal Kanal Canlı Yayını
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