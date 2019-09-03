Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gatasaray'a transfer olan Taylan Antalyalı'ya, kulübe katkılarından dolayı mesajla teşekkür etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gatasaray'a transfer olan Taylan Antalyalı'ya, kulübe katkılarından dolayı mesajla teşekkür etti.



Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı kulüple 4 yıllığına anlaşma sağlayan Antalyalı'ya Erzurumspor'a katkıları için teşekkür edildi.



"Teşekkürler Taylan Antalyalı" fotoğrafıyla futbolcusuna veda eden mavi-beyazlı ekip açıklamada, "Erzurumspor'umuza katkıların için teşekkürler Taylan Antalyalı. Yolun açık olsun." ifadesine yer verildi.



Antalyalı, geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de mavi-beyazlı ekiple çıktığı maçlarda 3 asist yapıp 6 gol atarken, bu sezon geride kalan 3 maçta 1 gol, 1 de asist yapma başarısı gösterdi.