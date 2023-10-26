Beşiktaş'ta, Valerien İsmael'in forma şansı vermediği için sezon başında 1.5 milyon euro bonservis ve 1 milyon euro bonus karşılığında Portekiz'in Braga takımına transfer olan Serdar Saatçı kıymete bindi.

Eski Beşiktaşlı İsim Avrupa'nın Radarında!

Önceki akşam Real Madrid karşısında 90 dakika sahada kalan Serdar'ın pek çok üst düzey kulübün scout'u tarafından izlendiği öğrenildi.

Özellikle Bellingham'a yaptığı kritik müdahalelerle adından söz ettiren Serdar, taraftarından alkış topladı.

SEZON PERFORMANSI

Genç savunması bu sezon Braga formasıyla 7 karşılaşmaya çıkarak 581 dakika süre aldı. Serdar Saatçi'nin kulübü ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.