Eski buz patenci Alexandra Paul, trafik kazasında öldü

2014 Soçi Kış Olimpiyatları'nda Kanada'yı temsil eden eski artistik buz patenci Alexandra Paul, trafik kazası sonucu 31 yaşında hayatını kaybetti.

Eski buz patenci Alexandra Paul, trafik kazasında öldü
Eski buz patenci Alexandra Paul, trafik kazasında öldü
Son Güncelleme:

2014 Soçi Kış Olimpiyatları'nda Kanada'yı temsil eden eski artistik buz patenci Alexandra Paul, trafik kazası sonucu 31 yaşında hayatını kaybetti.

Kaza, Kanada'nın Ontario eyaletindeki Melancthon kasabasında gerçekleşti. Bir kamyon, eski sporcunun kullandığı otomobilin de aralarında bulunduğu 7 araca çarptı.

Eski buz patenci Alexandra Paul, trafik kazasında öldü - Resim : 1

Çarpışmanın etkisiyle Paul yaşamını yitirirken, aynı araçta bulunan bir yaşındaki oğlu kazadan sağ kurtuldu.

Paul, 2021'de evlendiği partneri Mitchell Islam'la beraber yarıştığı 2010 Dünya Gençler Şampiyonası'nda, buz dansı kategorisinde gümüş madalya kazanmıştı.

2014 Soçi Kış Olimpiyatları'nda 18. sırayı alan Paul, 2016'da aktif kariyerini noktalamıştı.

Sivasspor'un yeni transferi Modou Barrow sağlık kontrolünden geçtiSivasspor'un yeni transferi Modou Barrow sağlık kontrolünden geçtiSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

Çok Okunanlar
29 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
29 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
TGB'den Almanya'daki Türk derneklerinin mücadelesine destek
TGB'den Almanya'daki Türk derneklerinin mücadelesine destek
Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem
Kocaeli'de genç kız beşinci kattan düştü
Kocaeli'de genç kız beşinci kattan düştü
Bolu'da takla atan araç hurdaya döndü
Bolu'da takla atan araç hurdaya döndü
Öne Çıkanlar Faiz Artışının İşsizliğe Etkisi! İşte Gerçekler! | Kurt Gökhan Ölçer | Ulusal Kanal Haber Faiz Artışının İşsizliğe Etkisi! İşte Gerçekler! | Kurt Gökhan Ölçer | Ulusal Kanal Haber En çok faiz veren bankalar! 2023 Güncel mevduat faiz oranları! En çok faiz veren bankalar! 2023 Güncel mevduat faiz oranları!