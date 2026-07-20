Eski Fenerbahçeli Jhon Duran'ın yeni takımı belli oldu!

Portekiz temsilcisi Benfica, eski Fenerbahçeli forvet oyuncusu Jhon Duran'ı Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan 2026-2027 sezonu sonuna kadar kiraladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Eski Fenerbahçeli Jhon Duran'ın yeni takımı belli oldu! - Resim: 1

Portekiz ekibi tarafından yapılan resmi duyuruya göre, bonservisi Suudi Arabistan takımı Al-Nassr'da bulunan 22 yaşındaki oyuncuyla kesin olarak anlaşmaya varıldı.

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Eski Fenerbahçeli Jhon Duran'ın yeni takımı belli oldu! - Resim: 2

Gerçekleştirilen kiralama işleminin Benfica'ya maliyeti 6,1 milyon avro olacak.

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Eski Fenerbahçeli Jhon Duran'ın yeni takımı belli oldu! - Resim: 3

Anlaşma çerçevesinde forvet oyuncusu, 2026-2027 sezonunun sonuna kadar Portekiz temsilcisinde forma giyecek.

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Eski Fenerbahçeli Jhon Duran'ın yeni takımı belli oldu! - Resim: 4

Ayrıca sezon sonunda kulübün oyuncuyu kalıcı olarak kadrosuna katmak istemesi halinde devreye girecek olan 30 milyon avro tutarındaki satın alma opsiyonu da sözleşme maddelerine eklendi.

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Eski Fenerbahçeli Jhon Duran'ın yeni takımı belli oldu! - Resim: 5

Kolombiyalı futbolcu, geride bıraktığımız sezonun ilk yarısında Fenerbahçe adına yeşil sahalara çıkmıştı.

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Eski Fenerbahçeli Jhon Duran'ın yeni takımı belli oldu! - Resim: 6

Sarı-lacivertli formayla toplam 21 resmi maçta görev alan genç oyuncu, bu karşılaşmalarda 5 kez gol sevinci yaşadı.

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Eski Fenerbahçeli Jhon Duran'ın yeni takımı belli oldu! - Resim: 7

Sezonun ikinci devresinde ise rotasını Rusya'ya çeviren futbolcu, kariyerine Rus temsilcisi Zenit takımında devam etmişti.

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