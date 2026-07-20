Eski Fenerbahçeli Jhon Duran'ın yeni takımı belli oldu!
Portekiz temsilcisi Benfica, eski Fenerbahçeli forvet oyuncusu Jhon Duran'ı Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan 2026-2027 sezonu sonuna kadar kiraladı.
Portekiz ekibi tarafından yapılan resmi duyuruya göre, bonservisi Suudi Arabistan takımı Al-Nassr'da bulunan 22 yaşındaki oyuncuyla kesin olarak anlaşmaya varıldı.
Gerçekleştirilen kiralama işleminin Benfica'ya maliyeti 6,1 milyon avro olacak.
Anlaşma çerçevesinde forvet oyuncusu, 2026-2027 sezonunun sonuna kadar Portekiz temsilcisinde forma giyecek.
Ayrıca sezon sonunda kulübün oyuncuyu kalıcı olarak kadrosuna katmak istemesi halinde devreye girecek olan 30 milyon avro tutarındaki satın alma opsiyonu da sözleşme maddelerine eklendi.
Kolombiyalı futbolcu, geride bıraktığımız sezonun ilk yarısında Fenerbahçe adına yeşil sahalara çıkmıştı.
Sarı-lacivertli formayla toplam 21 resmi maçta görev alan genç oyuncu, bu karşılaşmalarda 5 kez gol sevinci yaşadı.
Sezonun ikinci devresinde ise rotasını Rusya'ya çeviren futbolcu, kariyerine Rus temsilcisi Zenit takımında devam etmişti.