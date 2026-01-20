Eski fenerbahçeliden Mourinho'ya zehir zemberek sözler: 'Karakter, şampiyonluklardan daha önemlidir'

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Lincoln Henrique, Fanatik gazetesinden Samet Çayır'a verdiği röportajda, sarı-lacivertli kulüpte geçirdiği son döneme ve teknik direktör Jose Mourinho ile yaşadığı gerilime ışık tuttu.

Jorge Jesus tarafından bizzat aranarak takıma katıldığını belirten Henrique, "Jorge Jesus tarafından doğrudan arandım. Onunla çalışmak benim için bir zevkti ve Fenerbahçe'ye gitme kararından memnun kaldım." ifadelerini kullandı. Ancak Jesus'un ayrılığının ardından işlerin tersine döndüğünü belirten oyuncu, kendisine karşı tavır alındığını savundu.

'BANA SAYGISIZCA DAVRANILDI'

Sürekli başka kulüplere kiralık gönderilme sürecini ve yaşadığı sakatlık dönemini anlatan Brezilyalı futbolcu, kulüpten beklediği desteği göremediğini vurguladı. Henrique, o günleri şu sözlerle aktardı: "Haksızlığa uğradım ve bana saygısızca davranıldı. Birçok maçta, kulübe ve takıma yardımcı olmak için pozisyonumun dışında bile oynayarak elimden gelenin en iyisini yaptım. Karmaşık bir sakatlık geçirdim ve destek ve takdir beklerken, bunları alamadım. Diğerleri gibi ünlü bir oyuncu değilim, ama sahada her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım ve bu formayı giymeyi çok sevdim. Geri döndüğümde fırsatlar konusunda saygı eksikliği olduğunu düşünüyorum. Çok iyiydim ve Adana Demirspor maçında 1 gol ve 1 asistle bunu gösterdim."

'SAMANDIRA'DA BÜYÜK BİR EGO VARDI'

Lincoln Henrique, Jorge Jesus'un ayrılışının ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki atmosferin tamamen değiştiğini iddia etti. İsmail Kartal ve Jose Mourinho ile iletişim kuramadığını belirten oyuncu, Jesus döneminden kalan oyuncuların bilinçli olarak gönderildiğini öne sürdü: "İsmail Kartal ve Jose Mourinho ile pek iletişimim olmadı. Jorge Jesus ayrıldıktan sonra bence Samandıra'da çok büyük bir ego vardı. Hem İsmail Kartal hem de Jose Mourinho kendi güvendikleri oyuncuları getirmek istediler ve sonunda Jorge Jesus döneminden hiçbir oyuncuyu tutmadılar. Beni, Willian Arao'yu, Joao Pedro'yu, Luan Peres'i istemediler."

Röportajın en dikkat çekici kısmı ise Jose Mourinho ile yaşanan diyalog kopukluğu oldu. Portekizli teknik adamın kendisine verdiği sözü tutmadığını belirten Lincoln, yaşanan süreci şöyle detaylandırdı: "Jose Mourinho beni şaşırttı. Hull City'ye gitmeden önce onunla konuştum ve beni Portekiz'de yapılacak olan sezon öncesi kampında görmek istediğini söyledi. Hull City'de sezonu bitirdim ve Portekiz'deki ön sezon hazırlıklarına çağrılmayı bekledim. Mourinho ile konuşmak için tercümanı aradım ama benimle konuşmak istemedi. Söylemek istediğim her şeyi sportif direktöre söylemem gerektiğini söyledi."

KARAKTER ŞAMPİYONLUKLARDAN DAHA ÖNEMLİDİR

Takım Portekiz'de kamp yaparken, kendisinin de Portekiz'deki evinde olmasına rağmen İstanbul'a geri gönderildiğini belirten Henrique, Mourinho'nun bu tavrını sert bir dille eleştirdi. Miha Zajc ile ayrı antrenman yapmaya zorlandığını ifade eden oyuncu, sözlerini Mourinho'nun karakterine yönelik ağır bir eleştiriyle noktaladı: "Takım Portekiz'deydi ve ben de Portekiz'deki evimdeydim, ama yine de beni İstanbul'a geri gönderip Miha Zajc ile ayrı antrenman yapmamı istedi. Bana karşı sözünün eri olmayan bir adamdı, sözünü tutmadı. Çok sayıda şampiyonluk kazanan bir teknik direktör, bunu kimse inkâr edemez. Benim için söyleyebileceğim şey, bana karşı karakter eksikliği gösterdiğiydi. Hayatta karakter, şampiyonluklardan daha önemlidir, özellikle benim için."