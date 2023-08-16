Eski futbolcu ve teknik direktör Sakıp Özberk hayatını kaybetti! Sakıp Özberk kimdir?

Alınan bilgiye göre 78 yaşındaki Sakıp Özberk, Arsuz'da yazlığının yakınında denize girdi.Özberk'in gözden kaybolduğunu görenler durumu polise bildirdi.Olay yerine sevk edilen deniz polisleri, Özberk'i denizden çıkardı.

Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Özberk'in cenazesi Arsuz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

TFF'DEN SAKIP ÖZBERK İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

TFF'den yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, eski futbolcu ve teknik direktör Mehmet Sakıp Özberk'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Mehmet Sakıp Özberk'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Sakıp Özberk futbolcu olarak Reyhanlıspor, MKE Ankaragücü, Adana Demirspor ve Gaziantepspor takımlarında, teknik direktör olarak ise Gaziantepspor, Adana Demirspor, Zeytinburnu, Altay, Bursaspor, Siirtspor, Denizlispor, Samsunspor, Diyarbakırspor, Konyaspor, MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor kulüplerinde görev yapmıştı.

SAKIP ÖZBERK KİMDİR?

KULÜP TAKIMLARI KARİYERİ

Futbola Mekikspor altyapısında başladı ve daha sonra Reyhanlıspor'la profesyonelliğe geçiş sözleşmesi imzalayarak Reyhanlıspor as takımı için forma giydi. Burada Ankaragücü yöneticilerin dikkatini çekerek 1966-67 sezonuna Ankaragücü'ne transfer oldu. Burada oynadığı 3. sezon olan 1967-68 sezonunda takımının küme düşme ötürü 1968-69 sezonunu 1. Lig'de forma giydi. O sezonun sonunda Ankaragücüyle 1. Lig şampiyonluğu yaşayarak bir yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Ankaragücünde 1971-72 sezonunun bitimine kadar forma giydi ve 1971-72 Türkiye Kupası sezonunda Türkiye Kupasını kaldıran Ankaragücü kadroda bulundu.

1972-73 sezonundan itibaren 1. Lig müdacele eden Adana Demirspor'a transfer oldu. Burada ilk sezonunda takım arkadaşı Fatih Terim'le beraber ilk sezonunda sezon sonu 1. Lig şampiyonluğu yaşayarak Süper Lig'e yükselmeyi başardı.Adana Demirspor döneminden sonra birkaç sezon Gaziantepspor'da forma giymiştir.

15 Ağustos 2023'te İskenderun'un Arsuz ilçesindeki yazlığındayken denize giren Özberk, boğularak hayatını kaybetti.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Türk futboluna teknik direktör olarak hizmet etmekte olan bir spor adamıdır. 1987-88 sezonunda Siirt Köy Hizmetleri Spor'da teknik direktör olarak görev aldı. Daha sonra 1989-90 sezonunda Petrol Ofisi'nde görev aldı.

1985 yılında TFF için Güneydoğu Anadolu Bölgesi Bölge antrenörü olarak görev aldı.

Son olarak 2009-10 1. Lig sezonunda geçici olarak Samsunspor'u çalıştırmıştır. En büyük basarısı 1999-2000 sezonunda Gaziantepspor'la elde ettigi lig üçüncülüğüdür.