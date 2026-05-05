Eski hakemden gururlandıran haber! Cüneyt Çakır Dünya Kupası'na geri dönüyor...

Kariyeri boyunca ulusal ve uluslararası arenada sayısız maça çıkan 49 yaşındaki FIFA kokartlı eski hakem Cüneyt Çakır, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yönetici kimliğiyle yer alacak.

2022 yılının kasım ayında hakemliği bırakan ve Ağustos 2023'ten bu yana Gürcistan Futbol Federasyonunda hakem kurulu başkanlığı görevini yürüten Çakır, futbol dünyasındaki mesaisine FIFA ve UEFA bünyesinde eğitimci ve yönetici olarak devam ediyor.

DEV TURNUVADA KRİTİK GÖREV

Hakemlik yıllarında iki kez Dünya Kupası yarı finalinde düdük çalan Cüneyt Çakır, yeşil sahalara veda etmesinin ardından belirlediği hedefe 2026 Dünya Kupası ile ulaşıyor. Mayıs ayı sonunda turnuvanın düzenleneceği bölgeye gidecek olan Çakır, hakemlerin organizasyona eksiksiz hazırlanması için dört yıldır devam eden kapsamlı bir program yürütüyor.

Dünya Kupası aday hakemlerinin kendi liglerindeki maçlarını birebir izleyerek raporlayan Çakır, "Hakemliği bıraktıktan sonra en büyük hedefim Dünya Kupası'nda yönetici olarak görev almaktı. Allah'a çok şükür, inşallah nasip olacak. Gerçekten büyük gurur verici bir şey. Mayıs ayının sonunda orada olacağız. İki haftalık hazırlık süreci olacak. Dünya Kupası başlamadan önce hakemleri hazırlamak için amatör takımların katıldığı bir turnuva yapacağız. Çok yoğun bir 13-14 gün geçireceğiz. Bu 4 yıllık süreç, sadece hakemler açıklandı ve oraya gidiyorlar şeklinde olmuyor. Dört yıl boyunca Dünya Kupası'na aday bütün hakemleri takip ettik. Onların eğitimlerini yaptık. Maçlarını takip ettik. Hala da takip ediyoruz. Son güne kadar Dünya Kupası'na katılacak hakemlerin kendi liglerindeki maçlarını bire bir takip edip raporluyoruz. Eğitimlerinde aktif rol oynadım. Sadece hakemlerin değil dünya genelinde eğitmenlerin de eğitimini verdim. Yoğun bir tempo ama çok keyifli."ifadelerini kullandı.

Kariyerine yurt dışında yön veren Çakır, Gürcistan'daki çalışmalarının yanı sıra Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etme bilinciyle hareket ediyor. Üç sezonu geride bıraktığı Gürcistan Futbol Federasyonunda dördüncü sezonun 10. haftasında olduklarını belirten eski hakem, mevcut görevindeki sorumluluklarını ve duyduğu aidiyeti "Gürcistan Futbol Federasyonu Hakem Kurulunun başkanlığını yapıyorum. Bütün hakemlerin gelişiminden, maç atamalarından ve yapılanmadan sorumluyum. Üç sezonu bitirdik. Şu an 4. sezon oynanıyor. Sezonun 10. haftasındayız. Her şey yolunda gidiyor. Yoğun bir tempo. Bunun yanı sıra hem UEFA'da hem de FIFA'da çok aktif rol alıyorum. Ülkemi temsil etmekten gurur duyuyorum. Hakemlik yaparken de sahadaki en büyük gücüm halkımızın dualarıydı. Çok çalıştık, çaba sarf ettik ve emek verdik. Sonuçta o maneviyat bambaşka bir şey. Bayrağımızı ve ülkemizi temsil etmek, bize dua eden ve destek veren insanları mahcup etmemek kadar güzel bir şey yok. Bu, hakemliği bıraktıktan sonra da aynı şekilde devam ediyor. Ülkemi hala gururla ve büyük bir onurla temsil ediyorum. Başka bir ülkede görev yapıyorum ama her zaman Türk futbolunun hizmetindeyim. Herhangi bir yerde rol almama gerek olmadan bunu çok açıkça söyleyebilirim." sözleriyle ifade etti.

''MONTELLA VE MİLLİ TAKIMA YÜZDE 100 İNANIYORUM''

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı'nın gidişatını da değerlendiren Cüneyt Çakır, ay-yıldızlı ekibin oyuncu kadrosuna ve teknik direktör Vincenzo Montella'ya güvendiğini belirtti. Büyük turnuvalara sürekli katılımın esas hedef olması gerektiğini vurgulayan Çakır, "Burada asıl olan bizler değiliz, milli takım. Her büyük turnuvaya katılmak, asıl hedef olmalı. Günlük ve anlık olaylar her şeyi değiştirebilir. İnşallah bu bir milat olacak. Bundan sonra bütün büyük turnuvalarda milli takımımız orada olacak. Gerçekten iyi bir oyuncu grubumuz var. Çok iyi bir hocamız var. Çok iyi bir futbolcuydu, çok da iyi bir teknik direktör. Kendisi bir marka. Bu oyuncu grubu ve teknik direktörümüzle iyi sonuçlar alacağımızı ve onların bizleri gururlandıracaklarına inancım tam. İnşallah bundan sonra milli takımımız her büyük turnuvada olacak. Buna da inancım yüzde 100." dedi.

Çakır, Türk hakemlerin gelecekte yeniden uluslararası organizasyonların final maçlarında görev alma ihtimaline ilişkin soruyu ise, "İnşallah görev alırlar ve biz de gururlanırız." diyerek yanıtladı.