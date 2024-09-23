Eski milli basketbolcu Asım Pars hayatını kaybetti

Türk milli takımı formasını giyen ve asıl adı Asım Paščanović olan Pars, Kalesija ilçesine bağlı Tojšići köyündeki aile evinde ölü bulundu. Vefat haberi, Beşiktaş Basketbol Takımı Genel Menajeri Nedim Yücel tarafından duyuruldu. Yücel, sosyal medya paylaşımında, "Canım kardeşim, oda arkadaşım. Çok üzgünüm, mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Asım Pars Kimdir?

Asıl adı Asım Paščanović olan Pars, Türk vatandaşlığına geçerek soyadını değiştirdi. 1976 yılında Tuzla’da doğan eski basketbolcu, kariyerine Sloboda’da başladı ve genç takımıyla Yugoslavya şampiyonu oldu. Türkiye’de Galatasaray, Ülkerspor, Tofaş, Fenerbahçe, Efes Pilsen, Türk Telekom, Pınar Karşıyaka ve Erdemir’de forma giydi. Ayrıca Dinamo Moskova ve Lokomotiv Rostov gibi Rus takımlarında da oynadı. 2001 yılında Türkiye’de düzenlenen Eurobasket’te, milli takımla gümüş madalya kazandı.