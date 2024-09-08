Eski milli basketbolcu İlkan Karaman trafik kazasında hayatını kaybetti

Türk sporunun acı günü... Eski milli basketbolcu İlkan Karaman, Datça’da bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Basketfaul'ün haberine göre; Datça’ya dalış yapmaya giden Karaman, benzin alan arkadaşını yol kenarında beklerken, kontrolünü kaybeden araç kaldırıma çıktı. Kaza sonucu aracın altında kalan Karaman’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği ifade edildi.

BÜYÜK TAKIMLARDA OYNADI

1990 doğumlu olan Karaman, TOFAŞ altyapısından yetişti, Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe, Acıbadem Üniversitesi, Beşiktaş, İBB, Büyükçekmece, Cholette, Antibes, Petkim Spor, Yalovaspor, Manisa BB, son olarak Çayırova Belediyesi forması giydi. Karaman defalarca milli takımlarda görev yaptı.

FENERBAHÇE: 2012-2014 yılları arasında formamızı giyen milli sporcumuz İlkan Karaman’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İlkan Karaman’a Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve basketbol camiasına başsağlığı ve sabır dileriz.