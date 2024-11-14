Eski milli futbolcu futbolu bıraktığını açıkladı! 35 yaşında yeşil sahalara veda etti

Eski milli futbolcu Ömer Toprak, 16 yıllık futbolculuk kariyerini sonlandırdığını duyurdu. 35 yaşındaki Toprak, son olarak Antalyaspor'da forma giymişti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Eski milli futbolcu futbolu bıraktığını açıkladı! 35 yaşında yeşil sahalara veda etti
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Eski milli futbolcu Ömer Toprak, sosyal medya hesabından önemli bir duyuru paylaştı. 35 yaşındaki Ömer Toprak, 16 yıllık futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Eski milli futbolcu futbolu bıraktığını açıkladı! 35 yaşında yeşil sahalara veda etti - Resim : 1

Stoper mevkisinde forma giyen Ömer Toprak, profesyonel kariyerine Freiburg'da başlamıştı. Ömer Toprak, sırasıyla Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Werder Bremen ve Antalyaspor'da görev yaptı.

A Milli Takım'da 27 kez forma giyen Ömer Toprak, 2 kez gol sevinci yaşadı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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