Eski milli futbolcunun acı kaybı! Annesi hayatını kaybetti

Brezilya asıllı eski milli futbolcu Mehmet Aurelio'nun annesinden acı haber geldi. Aurelio'nun annesi Lucia Brito Dos Prazares, Çekmeköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Eski milli futbolcunun acı kaybı! Annesi hayatını kaybetti
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Brezilya asıllı eski milli futbolcu Mehmet Aurelio'nun annesinden acı haber geldi.

Türkiye'nin ilk yabancı asıllı milli futbolcusu olan, Antalyaspor'un yardımcı antrenörü Aurelio'nun annesi Lucia Brito Dos Prazares, dün Çekmeköy'deki evinde kalp krizi geçirdi.

Apar topar hastaneye kaldırılan Aurelio'nun annesi, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Prazares'in cenazesi, Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Mehmet Aurelio ile eşi, cenazeyi teslim almak için buraya geldi.

Eski milli futbolcunun acı kaybı! Annesi hayatını kaybetti - Resim : 1

Mehmet Aurelio da annesinin vefatına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Aurelio paylaşımında, "Öğretmen, savaşçı, kazanan, cesur, güzel, zeki, çalışkan ve en iyi anne... Hayatının son nefesine kadar bir savaşçıydın. Kalp krizi geçirdi, tepki gösterdi. Bize geri döndü ama maalesef direnmedi. Dersler ve hayat dersleri için teşekkür ederim. Bugün, bana yaşattığın anılar ve harika anlar. Sonsuza kadar Lucia. Seni sonsuza kadar seviyorum." ifadelerine yer verdi.

Eski milli futbolcunun acı kaybı! Annesi hayatını kaybetti - Resim : 2

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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