Eskişehirspor Alanya 1221 FSK maçı canlı izle! Sıfır TV yayın bilgileri, maç saati ve canlı skor

TFF 3. Lig 4. Grup’ta 15. hafta heyecanı sürüyor. Eskişehirspor, bugün deplasmanda Alanya 1221 FSK ile karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati, yayın bilgileri ve hakem kadrosu netleşti.

TFF 3. Lig 4. Grup’ta 15. hafta maçları kapsamında Eskişehirspor, bugün deplasmanda Alanya 1221 FSK ile karşı karşıya gelecek. Taraftarların merakla beklediği karşılaşma, Alanya Milli Egemenlik Stadı’nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan bilgilere göre mücadele saat 13.00’te başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayını Sıfır TV ekranlarından yapılacak.

Mücadelede düdük çalacak hakem de belli oldu. Alanya 1221 FSK – Eskişehirspor maçını Ahmet Resuloğlu yönetecek. Resuloğlu’nun yardımcılıklarını Mehmet Sonay ve Süleyman Mücahit Demirer üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Barış Erdal olacak.

Eskişehirspor, ligde oynadığı 14 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 27 puan topladı. Kırmızı-siyahlı ekip, Alanya deplasmanından 3 puanla dönerek puanını 30’a yükseltmeyi ve üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Ev sahibi Alanya 1221 FSK ise bu sezon ligde çıktığı 14 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. 15 puanla alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Alanya temsilcisi, Eskişehirspor karşısında kazanarak puan farkını azaltmayı amaçlıyor.

