Eskişehirspor Başkan Yardımcısı Topkaya, "Belki dahili ve harici bedhahlarımız olacak. Bazen kahkaha atıp gülecek, bazen de gözyaşı dökeceğiz ama Eskişehirspor sevdamızdan hiç vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un başkan yardımcısı Mustafa Topkaya, siyah-kırmızılı kulübe sevdalarından vazgeçmeyeceklerini bildirdi.



Topkaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Belki işimiz çok zor, belki hiç olmadığı kadar yorulacağız." ifadesini kullandı.



Gecelerini gündüzlerine katıp çalışacaklarını aktaran Topkaya, "Belki dahili ve harici bedhahlarımız olacak. Bazen kahkaha atıp gülecek, bazen de gözyaşı dökeceğiz ama Eskişehirspor sevdamızdan hiç vazgeçmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.